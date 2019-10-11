РИАМО - 11 окт. Таганский суд Москвы заочно арестовал бизнесмена Павла Фукса, обвиняемого в мошенничестве на 14 миллиардов рублей, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы суда.

«Постановлением Таганского районного суда Москвы от 11 октября 2019 года обвиняемому Павлу Фуксу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца со дня его экстрадиции на территорию РФ либо с момента задержания на территории РФ», – сказал собеседник агентства.

Фукс – украинский и российский бизнесмен, основатель девелоперской компании Mos City Group. Его обвиняют в мошенничестве на 14 миллиардов рублей при строительстве ЖК Sky House на Мытной улице в Москве. Бизнесмен объявлен в международный розыск.

По данным СМИ, Фукс входит в топ-30 богатейших людей Украины, его состояние оценивается в 337 миллионов долларов.