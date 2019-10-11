РИАМО - 11 окт. Завершился первый этап голосования премии для аудиокниг Rock&Book, слушатели выбирали лучших в шести номинациях, говорится в сообщении пресс-службы ГК «ЛитРес».

Премия была создана крупнейшим рекомендательным книжным сервисом LiveLib в 2019 году, голосование прошло с 11 сентября по 10 октября. Rock&Book — это первая премия в России для аудиокниг, где лучшую озвучку определяют не жюри и эксперты, а слушатели и читатели. Главная цель — обратить внимание на талантливых чтецов и сделать их звездами в книжной среде.

«Читатели LiveLib определили лучшего исполнителя в шести номинациях: «Лучшая авторская озвучка» - Наталья Краснова за озвучки книги «Бывшие. Книга о том, как класть на тех, кто хотел класть на тебя», «Лучшая мужская озвучка» - Игорь Князев за озвучку книги «Убийство Командора. Книга 1. Возникновение замысла», - говорится в сообщении.

В номинации «Лучшая женская озвучка» выбрали Юлию Яблонскую, Марину Лисовец и Наталию Казначееву за озвучку книги «Прислуга» Кэтрин Стокетт, в номинации «Лучшая озвучка в жанре художественной литературы» - Александру Клюквину за озвучку книги «Добрые предзнаменования» Нила Гейман и Терри Пратчетта.

Также «Лучшей озвучкой в жанре нон-фикшн литературы» стала работа Александра Федорова по озвучке книги «Красная таблетка. Посмотри правде в глаза» Андрея Курпатова, «Лучшей озвучкой в жанре детской литературы» - работа Александра Клюквина по озвучке книги «Приключения Луковки-Чиполлино» Джанни Родари.

В спецноминации «Выбор профессионалов», в рамках которой профессиональные дикторы составляли свой лонг-лист и выбирали лучшую озвучку, победила книга «НИ СЫ» Джен Синсеро в исполнении Алевтины Пугач.

В каждой номинации можно было проголосовать за несколько претендентов, отдано более 20 тысяч голосов.

Все семь финалистов продолжат борьбу за звание лучшей аудиокниги в рамках премии «Выбор читателей», которая будет проходить на сайте LiveLib с 6 ноября по 20 декабря.