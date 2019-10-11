РИАМО - 11 окт. Свыше 20 круглогодичных ярмарок откроют на территории столицы до конца 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел новую круглогодичную ярмарку и фестивальную площадку в районе Марьино на улице Перерва, владение 52. Ярмарка открылась в августе, и всего за два месяца стала новым центром притяжения для жителей этого крупнейшего московского района.

«Правительство Москвы продолжает развитие нового формата ярмарочной торговли. Ярмарки, которые мы открываем в жилых районах, расположены в отапливаемых павильонах и работают круглый год. Сегодня в Москве есть уже 14 подобных ярмарок, до конца года их станет более 20», – сказал Собянин.

В отличие от традиционной ярмарки выходного дня, павильон работает круглый год, шесть дней в неделю. Купить свежие фермерские продукты можно будет и зимой. Свою продукцию предлагают как крупные сельхозпроизводители, так и частные фермерские хозяйства из разных уголков России.

В Москве работает уже 14 круглогодичных ярмарок нового формата. Помимо ярмарки на улице Перерва – это ярмарки на Семеновской площади, улицах Юных Ленинцев, Академика Скрябина, Раменки, Городецкая, Свято­озерская, Милашенкова, Домодедовская и Ватутина, Волгоградском и Зеленом проспектах, Алтуфьевском и Ярославском шоссе.