РИАМО - 11 окт. Со следующего года на территории городского округа Солнечногорск планируют запустить производство крафтового кваса и лимонада, напитки будут изготавливать на базе предприятия по производству пивной продукции, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Для производства на предприятии используют воду из специальной скважины, которая по минеральному составу идентична воде, используемой мировыми лидерами отрасли. Предприятие ведет свою деятельность с 2018 года. Объем изготавливаемой продукции составляет около 17 тысяч декалитров в год. Сейчас компания выпускает семь собственных сортов пивной продукции, а также предоставляет услуги коммерческого пивоварения.

«Предприятие мы открыли в 2017 году, а в 2018 - получили разрешение на производство и запустили его. Для нас это семейное дело и практически каждый член семьи задействован. Начиная этот бизнес, мы думали, что все будет гораздо сложнее. Однако, когда уже начинаешь делать, то глаза уже не боятся», — отметил совладелец предприятия Сергей Дятлов.

С начала текущего года на территории городского округа Солнечногорск зарегистрировано 1218 предприятий малого и среднего бизнеса. Власти муниципалитета продолжают проводить политику по улучшению инвестиционного климата, что позволяет уже существующим предприятиям расширяться и воплощать новые проекты.

Не так давно в помощь малому и среднему бизнесу в Солнечногорске открылся офис премиум–класса «Мой бизнес». Теперь предприниматели муниципалитета могут получить в одном месте любые услуги, решить свой вопрос или обратиться за сопровождением своего инвестиционного проекта.

В настоящее время в городском округе осуществляют свою деятельность 7340 организаций малого и среднего бизнеса.