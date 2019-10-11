РИАМО - 11 окт. Арбитражный суд города Москвы поддержал решение и предписание управления ФАС о нарушении ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» закона о контрактной системе, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ранее в управление поступила жалоба индивидуального предпринимателя на действия больницы при определении поставщика на изготовление и поставку форм учета и лечебного процесса врачебной практики.

«По результатам рассмотрения, управление признало жалобу ИП обоснованной и выдало ГБУЗ МО «Видновская районная клиническая больница» обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений», – говорится в сообщении.

Не согласившись с указанными решением и предписанием, больница обратилась в суд.

Арбитражный суд отказал учреждению в удовлетворении требований и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС.