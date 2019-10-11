РИАМО - 11 окт. В Орехово-Зуевскую центральную городскую больницу по программе «Здравоохранения Подмосковья» поставили новый компьютерный томограф стоимостью более 38 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Компьютерный томограф представляет собой современное устройство, необходимое для проведения высокоточной диагностики. С помощью рентгеновских лучей врач получает трехмерное изображение исследуемого органа или части организма. Чаще всего исследование на аппарате КТ применяется для опухолей, камней, кист, грыж, переломов костей, поражений суставов», - отметила министр здравоохранения Московской области Татьяна Мухтасарова.

По ее словам, такое оборудование имеет неоспоримые плюсы. Так, например, степень облучения от нового оборудования при проведении исследований в разы ниже.

Сейчас в Орехово-Зуевской больнице готовят под томограф специальное помещение. Ввести аппарат в эксплуатацию планируют в конце декабря текущего года.