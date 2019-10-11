РИАМО – 11 окт. Советский космонавт Алексей Леонов умер от острой сердечной недостаточности, сообщает РЕН ТВ.

«По данным РЕН ТВ, легендарный космонавт 85-летний скончался от острой сердечной недостаточности в реанимационном отделении столичного госпиталя после продолжительной болезни», – говорится в сообщении.

В клинику Леонов поступил накануне. В последнее время космонавт тяжело болел.

Похороны Леонова состоятся 15 октября 2019 года на мемориальном кладбище в Мытищах.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге. Космонавт совершил два полета в космос (18 марта 1965 года и 15 июля 1975 года) и первым в мире вышел в открытый космос – он провел за бортом 23 минуты 41 секунду, из них 12 минут 9 секунд Леонов находился за пределами корабля.