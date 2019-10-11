РИАМО - 11 окт. Руководство и коллектив госкорпорации «Роскосмос» выразили соболезнования в связи со смертью советского космонавта Алексея Леонова, сообщается на официальном сайте госкорпорации.

Летчик-испытатель, космонавт и Дважды Герой Советского Союза умер в возрасте 85 лет. Прощание с Леоновым состоится во вторник, 15 октября, в 11:00 на Мытищинском военном мемориальном кладбище. Там же состоятся похороны.

«Один из первых космонавтов мировой космической эры, навсегда преданный отечеству и своему делу, он вписал себя золотыми буквами в мировую историю космонавтики. С Алексеем Архиповичем ушла целая эпоха. Лучшей памятью о нем будут новые достижения отечественной космонавтики, которой он посвятил свою яркую героическую жизнь», – говорится в сообщении.

Руководство и коллектив госкорпорации выражают глубокие соболезнования родственникам и близким Леонова. В их адрес направлена телеграмма с соболезнованиями от имени главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина.

Леонов родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка Кемеровской области. В 1955 году окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге.

Леонов совершил два полета в космос (18 марта 1965 года и 15 июля 1975 года), налетав всего 7 суток 33 минуты. Он первым в мире вышел в открытый космос и провел за бортом 23 минуты 41 секунду, из них 12 минут 9 секунд Леонов находился за пределами корабля.