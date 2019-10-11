РИАМО - 11 окт. Для жителей деревни Анциферово Орехово-Зуевского городского округа проведут Покровские посиделки, событие пройдет в Анциферовском сельском доме культуры, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем всех желающих присоединиться к Покровским посиделкам 13 октября. В программе: концерт, чаепитие с пирогом, награждение победителей конкурса поделок «Золотая осень», танцевальная программа, песни под гармонь», — говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, начало праздника в 15:00. Посиделки пройдут по адресу: Орехово-Зуевский городской округ, деревня Анциферово, улица Школьная, дом №49. Вход свободный.