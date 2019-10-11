РИАМО - 11 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев занял шестое место в медиарейтинге глав регионов РФ по итогам сентября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы компании «Медиалогия».

Воробьев занял шестое место в рейтинге. С первого по пятое место расположились Александр Беглов (Санкт-Петербург), Сергей Собянин (Москва), Радий Хабиров (Башкортостан), Алексей Текслер (Челябинская область) и Сергей Аксенов (Крым).

Также губернатор Московской области занял второе место в медиарейтинге глав Центрального федерального округа (ЦФО). В пятерку вошли Сергей Собянин (Москва), Игорь Руденя (Тверская область), Игорь Артамонов (Липецкая область) и Роман Старовойт (Курская область).

В сентябре СМИ писали, что министр обороны РФ Сергей Шойгу, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев заложили камень в основание учебно-воспитательного центра «Авангард».

Также сообщалось, что Воробьев принял участие в высадке аллеи в Звездном городке, дав старт экологической акции «Наш лес. Посади свое дерево». В аэропорту Шереметьево состоялось открытие третьей взлетно-посадочной полосы, в церемонии открытия принял участие губернатор Подмосковья.

Кроме того, Воробьев совместно с вице-президентом компании Barilla Group Лукой Барилла открыл церемонию ввода в эксплуатацию двух производственных линий на заводе «Барилла Рус».

Рейтинги построены на основе базы СМИ системы «Медиалогия», которая включает на данный момент более 52 тысяч источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, интернет-СМИ.