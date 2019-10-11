РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 11 окт. Госавтоинспекция подмосковного Красногорска призывает водителей быть аккуратнее и не совершать резких маневров во время дождя, сообщил инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск Алексей Андрианов.

«В дождливую погоду видимость на дороге снижается, дорожное покрытие становится скользким, что провоцирует аварии. Госавтоинспекция горокруга Красногорск настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее во время дождя. Особенно опасны при непогоде резкие маневры и превышение скорости», – сказал Андрианов.

Он отметил, что на скользкой дороге сцепление колес с асфальтом ухудшается, тормозной путь увеличивается, а шансы попасть в дорожно-транспортное происшествие возрастают.

«Ни в коем случае нельзя продолжать движение, если у вас перестали работать стеклоочистители или сильно загрязнены световые приборы, особенно в темное время суток», – подчеркнул инспектор по пропаганде.

Также он добавил, что водителям следует быть особо внимательными при проезде вблизи образовательных организаций.

«Пешеходам в свою очередь рекомендуется использовать в одежде световозвращающие элементы, чтобы водители в темное время суток и в ненастную погоду могли их заметить», – уточнил Андрианов.

По его словам, при ДТП и других нештатных дорожных ситуациях можно круглосуточно звонить в центр управления ГИБДД ГУ МВД России по Московской области по телефону: 8 (495) 688-81-71, на телефон доверия: 8 (499) 763-11-82, в отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск: 8 (495) 562-87-44 и 11-й батальон ДПС 1 полка (северный): 8 (495) 994-53-08. А еще по единому номеру спасения – 112.

Ранее МЧС России по Московской области распространило сообщении о том, что с 12 по 14 октября прогнозируются осадки в виде дождя, ветер западный, юго-западный с порывами 13-18 метров в секунду.

Также в Московском регионе с 12 по 14 октября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра. «Желтый» - это второй уровень погодной опасности, он означает потенциально опасную погоду.