РИАМО – 11 окт. В рамках проверок, организованных на территории двух столичных рынков, было изъято свыше 150 килограммов сыров из Италии, Германии, Франции, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Мониторинг был проведен 9 октября совместно с Московской Юго-Западной транспортной прокуратурой на территориях Даниловского рынок (улица Мытная, дом 74) и Москворецкого рынка (улица Болотниковская, владение 12).

«В результате проведенных мероприятий выявлена и изъята из оборота молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации. В торговых павильонах управлением были обнаружены реализуемые индивидуальными предпринимателями сыры (производства Италия, Франция, Голландия, Германия) общим весом более 150 килограммов», – отмечается в сообщении.

В соответствии с действующим законодательством России, запрещенная к ввозу продукция изъята из оборота и в установленном порядке уничтожена на технических площадках Даниловского и Москворецкого рынков механическим способом, путем прессования.