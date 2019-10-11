РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 окт. В подмосковных Люберцах 67 тысяч человек прошли вакцинацию от гриппа, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Провести своевременную профилактику гриппа и сделать бесплатную прививку могут все желающие. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по месту прикрепления. Терапевт или педиатр проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний и даст направление», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что на сегодняшний день прививки сделали 18 тысяч детей и 49 тысяч взрослых.

Детей школьного и дошкольного возрастов прививают в детских садах и школах организованно при наличии согласия родителей и отсутствии противопоказаний.

Противопоказаний к прививке немного. Не делают ее в период острого заболевания, обострения хронических болезней и наличия аллергической реакции на предыдущую прививку.

В городском округе Люберцы вакцинацию можно сделать во всех поликлинических отделениях в часы работы учреждения: в будни с 8:00 до 20:00, в субботу – с 8:00 до 15:00.