РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 окт. Член фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Тарас Ефимов будет ходатайствовать о включении сельской библиотеки в деревне Федурново Балашихи в план ремонта, ее здание капитально не ремонтировалось более 30 лет, сообщил «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы депутата.

Ефимов в ходе рабочего визита вместе с заведующей учреждением Ольгой Соловьевой, познакомился с работой библиотеки, осмотрел читальные залы, книжный фонд, музей, посвященный истории деревни Федурново и легендарному предприятию Московский авиационно-ремонтный завод ДОСААФ (МАРЗ). В ходе осмотра депутат увидел появившиеся на стене трещины и подтеки на потолке.

«Библиотека капитально не ремонтировалась более 30 лет, на одной из стен появилась трещина, из-за чего начала подтекать кровля. Учреждение пытается своими силами залатать протечки, но это лишь временные меры. Прежде чем ставить учреждение в план ремонта, необходимо провести экспертизу несущих конструкций здания», – сказал Ефимов.

Он добавил, что отработает данный вопрос совместно с управлением культуры Балашихи, после чего будет ходатайствовать о включении сельской библиотеки в план ремонта.

Ольга Соловьева рассказала, что библиотека – центр досуга для жителей Федурнова и поселка МАРЗ. Для школьников здесь проводят праздники детской книги, экскурсии в краеведческий музей, конкурсы детского рисунка. Пенсионеры посещают литературно-музыкальные, семейные вечера, выставки творчества.

«Нашей визитной карточкой является краеведческий музей, который радует посетителей вот уже более трех десятилетий. Совместно с жителями библиотека ведет работу по изысканию новых материалов по истории местности и выдающихся земляках. Основная задача сегодня – это составление «народного архива», – пояснила Соловьева.

Федурновская сельская библиотека была открыта в 1967 году по решению исполкома Балашихинского совета народных депутатов. Размещалась библиотека в здании клуба «Сокол». В 1987 году заводом МАРЗ ДОСААФ построено отдельное здание. При учреждении создан совет библиотеки и детский актив. В 2015 году организовано творческое объединение «Акварель».