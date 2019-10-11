РИАМО - 11 окт. Пользователи Twitter считают советского космонавта Алексея Леонова удивительным человеком, который перевернул мир.

Леонов умер в возрасте 85 лет. Его похороны состоятся 15 октября 2019 года на мемориальном кладбище в Мытищах.

«Вот и Леонов умер. Уходит целая эпоха людей, которые переворачивали мир. Наша задача — быть достойными их подвигов и стараться быть примером для нашего будущего поколения», – отметил @dvorchansky01.

Вот и Леонов умер. Уходит целая эпоха людей, которые переворачивали мир. Наша задача - быть достойными их подвигов и стараться быть примером для нашего будущего поколения. — Даниил Дворчанский (@dvorchansky01) October 11, 2019

Некоторым даже посчастливилось общаться с космонавтом.

«Пришло печальное известие. На 86-м году жизни умер космонавт Алексей Леонов. Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком и его товарищами. Я всегда высоко ценил его подвиг в космосе и его увлечения в жизни. Светлую память о нем в своем сердце я сохраню навсегда», – написал @valerijbabanin.

Пришло печальное известие. На 86-м году жизни умер космонавт Алексей Леонов. Мне довелось встречаться с этим замечательным человеком и его товарищами. Я всегда высоко ценил его подвиг в космосе и его увлечения в жизни. Светлую память о нем в своем сердце я сохраню навсегда. — Валерий Бабанин (@valerijbabanin) October 11, 2019

Леонов совершил первый в истории человечества выход в открытый космос. Во время этого выхода космонавт столкнулся с нештатной ситуацией – его скафандр раздуло, из-за чего Леонов смог с трудом вернуться на корабль.

«Алексей Леонов не умер. Он вышел в космос», – уверен пользователь @das_medved.

Леонов также был известен как художник. Работая на Байконуре он, в частности, делал зарисовки о жизни и работе космодрома. Эти рисунки хранятся в Музее истории Байконура.

«Алексей Леонов умер. Первый космонавт, вышедший в открытый космос. А еще он рисовал красивые картины. Очень жаль его», – написал @Yura_Smirnov.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. Родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

В марте 1965 года он стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в нем.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.