РИАМО (КОРОЛЕВ) – 11 окт. На дорогах подмосковного Королева за неделю устранили около 50 аварийных ям, сообщается в Instagram-аккаунте городского координационного совета.

Каждая дорога города регулярно проходит обследования, после которых выявляются процент разрушения, колейность и другие факторы. Ямочный ремонт применяют при общем повреждении дорожного полотна не более 15%.

«За прошедшую неделю (с 4 по 10 октября – ред.) устранено 47 аварийных ям, что составляет 199,5 квадратных метров дорожного полотна», – говорится в сообщении.

Содержание дорожного покрытия в Королеве – приоритетное направление, которым ежедневно занимается МБУ «Автобытдор».

Сообщить о ямах на дорогах можно в Единую диспетчерскую службу по телефону: +7(499)929-99-99, через сайт или мобильное приложение «ЕДС Королев».