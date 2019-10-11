РИАМО - 11 окт. В Ступинской центральной районной клинической больнице спасли двухлетнюю девочку, которая отравилась каплями для носа, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Родители оставили играющую малышку без присмотра и обнаружили ее внезапно уснувшей. Под подушкой у нее нашли пустой пузырек средства от насморка. В больницу девочка поступила в тяжелом состоянии. Малышка была крайне вялой, а исследование ЭКГ выявило выраженные изменения.

«Частота сердечных сокращений пациентки составляла 57 ударов в минуту при норме 90, артериальное давление при норме 80/50 было высоким – 130/80. Несколько часов девочка находилась в анестезиолого-реанимационном отделении до нормализации сердечной деятельности», – сказала заведующая детским соматическим отделением Галина Кавындикова.

Затем врачи детского соматического отделения продолжили мероприятия по детоксикации организма пострадавшей, также малышке вводился атропин для нормализации сердечной деятельности.

В результате быстрых и грамотных действий врачей уже через 12 часов очередное ЭКГ показало нормализацию сердечной деятельности пациентки. Сейчас ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Передозировка каплями для носа опасна не только для детей, но и для взрослых, поскольку приводит к угнетению функций центральной нервной системы, резкому повышению артериального давления, тахикардии, нарушению дыхания и другим опасным симптомам.

«У детей высока вероятность развития коматозного состояния, возможен смертельный исход. В таких случаях действовать нужно быстро и грамотно, в срочном порядке обращаться за медицинской помощью», – добавил заместитель главного врача по медицинской части больницы Валерий Ануфриев.