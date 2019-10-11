РИАМО (КРАСНОГОРСК) –11 окт. Госавтоинспекторы подмосковного Красногорска рассказали пешеходам правила безопасного перехода проезжей части по нерегулируемому переходу, сообщила инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск Ольга Татаринова.

На территории Красногорска сотрудники ГИБДД провели акцию «Пешеходный переход», направленную на повышение безопасности дорожного движения.

«Автоинспекторы горокруга Красногорск наглядно показали участникам дорожного движения, как правильно переходить через проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, разъяснили, что нужно терпеливо ждать, когда все транспортные средства проедут или остановятся, и только после этого делать первый шаг», – сказала Татаринова.

Она отметила, что сотрудники Госавтоинспекции также напомнили водителям о необходимости заблаговременно снижать скорость перед пешеходным переходом и вручили тематические листовки.

«В завершении мероприятия автоинспекторы обратили внимание пешеходов на необходимость применения световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях недостаточной видимости. В рамках акции каждый пешеход получил от сотрудника Госавтоинспекции полезный световозвращающих аксессуар», – заключила Татаринова.