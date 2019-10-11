РИАМО - 11 окт. Первая декада октября в Москве почти вышла на норму, зафиксированная метеостанцией ВДНХ аномалия составила плюс 0,7 градуса, сообщается на сайте «Метеоновости».

Также за это время в столице выпало 31,7 миллиметра осадков — это 54% от месячной нормы, которая составляет 59 миллиметров. Больше всего осадков выпало 6 и 10 октября — по 10 миллиметров.

«Первая пятидневка месяца в Москве выдалась теплой, среднесуточная температура воздуха превышала климатическую норму на 3-5 градусов, а 3 октября и на 8 градусов. В эти сутки температура ночью на метеостанции ВДНХ составляла плюс 11,2, а днем воздух прогревался до плюс 21,1 градуса», - говорится в сообщении.

Вторая пятидневка оказалось более прохладной — среднесуточная температура воздуха оказалась ниже многолетних значений на 2-4 градуса. При этом самая низкая температура, которую зафиксировали на ВДНХ, составила всего 0,4 градуса.