РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 окт. Госавтоинспекторы Красногорска прикрепили к дверным ручкам автомобилей информационные таблички с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности в рамках акции «Безопасный двор», говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск.

В городском округе провели информационно-профилактическую акцию «Безопасный двор», направленную на сокращение дорожно-транспортных происшествий и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма.

«Автоинспекторы разместили индивидуальные информационные таблички (дорхенгеры) с рекомендациями по обеспечению детской дорожной безопасности на дверных ручках автомобилей», – говорится в сообщении.

Подвеска на дверной ручке транспортного средства напоминает участникам дорожного движения о требованиях правил остановки или стоянки, а также предупреждает о последствиях, которые могут произойти при оставлении детей одних в салоне автомобиля.