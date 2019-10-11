РИАМО – 11 окт. Приморский край использует технологии и опыт Московской области при создании центра управления регионом, поскольку подмосковные ЦУР и портал «Добродел» являются ведущими системами в РФ, заявил глава Приморского края Олег Кожемяко.

В пятницу губернатор Подмосковья Андрей Воробьев продемонстрировал Кожемяко работу Центра управления регионом в доме правительства Московской области, кроме того, он познакомился с работой «Добродела».

«Мы следим за ЦУРом (в Подмосковье – ред.), это одна из лучших практик в РФ, которая позволяет видеть всю проблематику региона и оперативно реагировать <...> Приморский край обязательно должен включиться в новую систему, эта совместная работа региона и муниципалитета даст новое качество жизни для людей. Мы будем внедрять, приезжать учиться. Мы следим за тем, как работает Московская область», – сказал Кожемяко.

Он подчеркнул, что создание аналогичного центра является задачей на 2020 год. По прогнозам Кожемяко, в 2021 году центр уже сможет функционировать и оказывать помощь гражданам.

Центр управления регионом создали в Подмосковье в соответствии с указом президента России в конце 2018 года. Его главными задачами являются сбор и анализ данных обо всех сферах жизни региона. Информация в штаб поступает из «Добродела», соцсетей, интернет-приемных и так далее.

В ЦУРе собраны 120 специалистов из 30 ведомств, которые оперативно отвечают на обращения жителей Подмосковья. Вся поступающая информация распределяется на 11 профильных блоков – здравоохранение, образование, соцзащита, транспорт и дороги, экология, ЖКХ, строительство, нацпроекты и торги, безопасность, госуслуги, СМИ и соцсети.