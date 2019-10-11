РИАМО – 11 окт. Советского космонавта Алексея Леонова, который скончался на 86-м году жизни, похоронят на мемориальном кладбище в городском округе Мытищи 15 октября, сообщил РИАМО в пятницу источник в министерстве обороны РФ.

«Похороны пройдут в следующий вторник (15 октября – ред.) на федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Начало в 11 часов», – сказал собеседник агентства.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. В марте 1965 года он стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в нем. Леонов – дважды Герой Советского союза.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.