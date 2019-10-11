РИАМО - 11 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в пятницу продемонстрировал принципы работы подмосковного центра управления регионом (ЦУР) губернатору Приморского края Олегу Кожемяко, передает корреспондент РИАМО.

«Мы поняли, что если не автоматизируем все процессы, не оцифруем их, то не сможем добиться доверия к власти, обеспечить перемены в Московской области. Потому и появился ЦУР», - сказал Воробьев.

Он отметил, что в каждом министерстве есть служба, отвечающая на жалобы.

«Мы в Московской области такие службы перевели в ЦУР. Мы стараемся оперативно решать все проблемы, и люди чувствуют перемены», - подчеркнул Воробьев.

ЦУР появился в Подмосковье в конце 2018 года в рамках исполнения поручений президента РФ Владимира Путина. В нем трудится 120 специалистов из 30 министерств и ведомств региона.

Здесь с помощью современных систем в круглосуточном режиме собирается и анализируется информация, поступающая на горячую линию губернатора, в муниципалитеты, ведомства, отраслевые системы, на портал «Добродел» или в соцсети.

В Подмосковья также созданы 35 муниципальных центров управления регионом, до конца года они появятся в каждом городском округе.