РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 окт. В Красногорске появился специальный автомобиль, на котором пожилые жители отдаленных от центра округа сел и деревень смогут бесплатно добираться до лечебных учреждений, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

«В рамках областного проекта «Активное долголетие» в управление по социальным вопросам администрации горокруга Красногорск поступил автомобиль для доставки людей пожилого возраста в больницы и поликлиники. Пожилым жителям сельской местности теперь будет легче добираться на медобследования и лечение», – говорится в сообщении.

По инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева для Подмосковья закуплено 54 автомобиля, которые бесплатно будут возить пенсионеров в учреждения здравоохранения. В каждой машине – социальный и медицинский работники.

«Красногорский автомобиль рассчитан на обслуживание всей территории округа. Записаться на поездку можно в ФАПах, в ГБУСО «Красногорский центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» или через управление по социальным вопросам округа», – заключается в сообщении.