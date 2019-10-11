РИАМО - 11 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев выразил соболезнования в связи с кончиной легендарного советского космонавта Алексея Леонова.

Леонов скончался на 86-м году жизни.

«Алексей Архипович, вы были к звездам ближе всех. Спасибо за ваши свет, мужество и мудрость. Вечная память!» – написал Воробьев в своем Instagram-аккаунте.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. Родился 30 мая 1934 года в селе Листвянка (ныне это Кемеровская область). Окончил 10-ю Военную авиационную школу первоначального обучения летчиков в Кременчуге и Чугуевское военное авиационное училище летчиков. В 1960 году его зачислили в первый отряд советских космонавтов.

В марте 1965 года он стал первым в мире человеком, который вышел в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в нем.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.