РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. На улице Кирова в подмосковном Подольске провели опиловку аварийного дерева по просьбе жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал обращение с просьбой провести опиловку деревьев на улице Кирова. Она отметила, что на аллее вдоль улицы находится груша, ветви которой нависают прямо над пешеходами. И добавила, что в настоящее время ее плоды падают на людей.

«Рассмотрев обращение по вопросу опиловки аварийных деревьев на улице Кирова сообщаем, что в пятницу, 11 октября, был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по опиловке аварийных деревьев проведены», – сказал заместитель главы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.