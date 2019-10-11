РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 окт. В пятницу на территории Таможенной академии в подмосковных Люберцах прошла сдача нормативов ВФСК «ГТО», в ней приняли участие более 300 студентов, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Более 300 студентов академии выполнили нормативы по бегу на 3000, 2000 и 100 метров, челночному бегу, подтягиваниям на высокой и низкой перекладине, прыжкам в длину, стрельбе из пневматического оружия и еще на несколько шагов приблизились к золотым знакам отличия ГТО», – говорится в сообщении.

Перед каждым испытанием учащимся был проведен инструктаж по технике безопасности и выполнения испытаний.

Мероприятие прошло поддержке комитета по физической культуре и спорту администрации городского округа Люберцы.