РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 11 окт. Девочек из творческих коллективов подмосковного Красногорска приглашают принять участие в творческом конкурсе «Маленькая леди», заявки принимаются до 28 октября, сообщила заведующая отделом по связям с общественностью МАУК ККДК «Подмосковье» Алена Штрапова.

«С 7 по 28 октября проходит прием заявок на участие в IХ Детском творческом конкурсе «Маленькая леди – 2019» среди участниц творческих коллективов горокруга Красногорск», – сказала Штрапова.

Она отметила, что в нынешнем году тема конкурса посвящена Году театра и называется «Театр – небывалое государство».

Участницы будут соревноваться в четырех конкурсных этапах: приветствие, презентация видеоролика на тему: «Взгляд на кумира», творческий номер «Призвание дарить радость» и театральная импровизация, тему которого девочкам сообщат непосредственно в финале конкурса, 10 ноября.

«Отборочный тур конкурса «Маленькая леди – 2019» пройдет 1 ноября в культурном центре «Красногорье». Выберут от шести до восьми финалисток конкурса», – добавила Штрапова.

Отборочный этап начнется в 18:00 по адресу: Красногорск, улица Вокзальная, дом №10А. Финал состоится во Дворце культуры «Подмосковье» 10 ноября в 17:00.

С положением конкурса можно ознакомиться на сайте ДК «Подмосковье».