РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 11 окт. Первый открытый фестиваль бардовской песни «Струна души» пройдет в «Доме офицеров» Люберец 25 октября, принять участие в нем смогут все желающие исполнители, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Поучаствовать в фестивале и получить ценные призы могут жители Люберец и соседних округов.

«Спешите принять участие в фестивале бардовской песни, который пройдет 25 октября в культурном центре «Дом офицеров». Музыкальная программа начнется в 18:00», – сказал Ружицкий.

Он отметил, что прием заявок от авторов-исполнителей завершится 21 октября. Заявки необходимо отправить на электронную почту: lrdk@mail.ru.

«Любителям авторской песни будет интересно стать участниками музыкального действа, поделиться своими новыми песнями, послушать композиции других музыкантов. Ожидается, что фестиваль будет камерным, ведь именно в такой атмосфере лучше воспринимается глубокий смысл текста авторской песни», – добавил Ружицкий.

Лучшие участники будут награждены дипломами и ценными призами. Их определят по нескольким критериям: будут учитываться авторский текст, манера исполнения, подача себя.

Мероприятие пройдет по адресу: улица 3-е Почтовое отделение, строение 30.