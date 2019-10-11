РИАМО - 11 окт. АО «Воскресенские минеральные удобрения» презентовали представителям образовательных учреждений Воскресенска новый проект «Уралхимия», в него входят практические работы, квест, сочинение в любом жанре, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

Главной задачей проекта является привлечение школьников к научной работе, развитие творческого потенциала учащихся и создание условий для укрепления социального партнерства химкомбината и школ.

«В течение трех месяцев конкурсантам предлагается провести научно-практическую работу и изучить влияние минеральных удобрений на рост и развитие культурных растений с коротким вегетационным периодом. Учащимся также предстоит выдержать испытания в интеллектуальной викторине «Что? Где? Когда?», пройти квест, решив головоломки и задания по химии, истории Воскресенска и химкомбината», - говорится в сообщении.

Также школьникам предлагают проявить себя в «Творческой мастерской». Ребята должны будут выполнить работу в жанре рассказа, очерка, репортажа, интервью. Предложенные темы для творчества связаны с химией и историей родного края.

Авторитетное жюри, в состав которого войдут представители Воскресенского научно-методического центра, естественнонаучного клуба «Химбиос» и образовательных учреждений, в декабре составит финальные рейтинговые списки школ-участников и определит абсолютного победителя, который получит передвижную химическую лабораторию.

Работы участников будут размещаться на официальной странице конкурса и странице организатора.