РИАМО – 11 окт. Советский космонавт Алексей Леонов умер на 86-м году жизни, сообщает РЕН ТВ.

«Умер космонавт Алексей Леонов. Он скончался в возрасте 85 лет», – говорится в сообщении.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. В марте 1965 года он стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в нем. Леонов – дважды Герой Советского союза.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.

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