РИАМО - 11 окт. За первую декаду октября в подмосковных Черустях выпало на 11% больше, чем месячная норма осадков, сообщается на сайте «Метеоновости».

В Московской области первые десять дней октября оказались близкими к климатической норме на положительном фоне и лишь в Волоколамске на слабо отрицательном фоне – минус 0,1 градуса.

«Больше всего осадков за минувшие десять дней в Подмосковье выпало в Черустях, 52,2 миллиметра, что составляет 111% от нормы октября. Кратковременный снежный покров отмечался на востоке Подмосковья, в Павловском Посаде - 5 сантиметров», - говорится в сообщении.