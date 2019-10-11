Страшное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Очевидцы сняли на видео место столкновения четырех автомобилей.
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Страшное ДТП произошло на Кутузовском проспекте в Москве. Очевидцы сняли на видео место столкновения четырех автомобилей.
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