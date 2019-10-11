РИАМО - 11 окт. Новый жилой дом по программе реновации возводят на востоке Москвы в районе Ивановское, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

«В районе Ивановское, микрорайон 40-52, корпус 5 идет строительство жилого дома для переселения по программе реновации. В настоящее время строители возводят надземную часть здания жилого дома. Завершить работы мы планируем в следующем году», – сказал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Двухсекционный монолитный дом с помещениями общественного назначения на первом этаже строится по индивидуальному проекту. Фасады жилой части здания выполнят в двух цветовых гаммах: белой с яркими оранжевыми акцентами и темной, и облицуют керамогранитными плитами.

В доме будет 231 квартира (84 – однокомнатные, 126 – двухкомнатные и 21 – трехкомнатные). Общая площадь квартир составит 13,3 тысячи квадратных метров.

Всего в Восточном округе в программу реновации вошел 1061 жилой дом общей площадью 3,6 миллиона квадратных метров.

«В настоящее время в стадии строительства в округе находятся 20 жилых домов на 4453 квартиры. До конца года мы планируем приступить к строительству еще на пяти площадках. Кроме этого, три дома жилой площадью мы ввели в эксплуатацию ранее», – добавил Бочкарев.

По его словам, в районе Ивановское новые квартиры получат жители 21 сносимого дома. Для начала переселения в районе подобраны две стартовые площадки, активно продолжается работа по подбору новых.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в столице в 2017 году. В новостройки по данной программе переедут порядка 1 миллиона москвичей. Реновация предусматривает расселение 5173 домов.