РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 11 окт. В строящемся микрорайоне 4А подмосковного Дзержинского в следующем учебном году планируют открыть новый детский сад на 240 мест с бассейном, сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

«Новому микрорайону, где строятся дома, нужны сад и школа, возведение которых идет в настоящее время. Муниципалитет планирует получить новый детский сад в собственность уже в 2019 году. После передачи его начнется процесс оформления юридического лица и лицензии. Планируется, что для детей он откроет свои двери в новом учебном году. Школа на 1,5 тысячи мест строится на инвестиционные средства компании «Фобос» в рамках инвестиционного проекта», – сказала Иванова.

Она уточнила, что детский сад имеет площадь 7,3 тысячи квадратных метров, в нем будет бассейн и большой игровой зал, предусмотрена. Некоторые помещения в новом детсаду спроектированы с учетом создания ясельных групп, что особенно актуально для молодых родителей. На прилегающей территории детского сада намечены контуры игровых и спортивных площадок. Всего их будет 18, как и самих детских групп.