РИАМО - 11 окт. На территории Ивантеевского дендрологического парка имени академика А.С. Яблокова 12 октября в 11:00 пройдет субботник, приуроченный ко Дню работников заповедного дела, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

Как отметил министр имущественных отношений региона Владислав Коган, мероприятие по уборке территории дендропарка станет продолжением ранее начатой работы по его расчистке и созданию комфортной среды для проведения познавательных и образовательных мероприятий для детей и взрослых.

«С апреля месяца, когда открылся сезон экскурсий, дендропарк посетили порядка 1,5 тысяч человек. Областной Ивантеевский дендропарк занимает более 13 гектаров, является гордостью Ивантеевки и «легкими» города. Совместно с администрацией городского округа Ивантеевка мы хотим сделать дендропарк запоминающейся достопримечательностью», – отметил министр.

Участники субботника будут расчищать дендропарк от валежника и упавших веток, что поможет сохранить видовое разнообразие коллекции из более 120 видов деревьев и кустарников, собранных отечественными учеными леса.

Участников субботника ждет чай со сладостями.

День работников заповедного дела в России отмечают 14 октября.