РИАМО – 11 окт. Более 10 литров крови сдали жители Реутова в ходе проведения Дня донора в центральной городской клинической больнице, говорится в сообщении пресс-службы главы администрации муниципалитета.

«В День донора (10 октября – ред.) за несколько часов работы пункт сдачи посетили около 30 человек, которые сдали свыше 10 литров крови», – говорится в сообщении.

По словам врачей, донорство абсолютно безопасно для здоровья, если человек ничего не скрывает при общении с врачом-трансфузиологом во время допуска к донации.

«День донора проводим каждые два месяца. Здоровым людям полезно сдавать кровь. Только за утро кровь сдали порядка 15 человек. Безвозмездное донорство является социально значимым поступком, совершаемым в целях спасения жизни людей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию», – сказала врач-трансфузиолог Московской областной станции переливания крови Галина Бачуркина.

По ее словам, обязательными условиями допуска к донорству крови является возраст старше 18 лет, вес больше 50 килограммов, отсутствие инфекционных и хронических заболеваний.

Кровь одного донора разделяется на отдельные компоненты, благодаря чему может спасти жизнь 4-5 больным. Сегодня не существует синтетического аналога человеческой крови, в донорской крови ежедневно нуждаются сотни людей, перенесших тяжелые операции или роды, попавших в катастрофу, получивших обширные ожоги, проходящих курсы химиотерапии.

Сданная донорами кровь направлена в Московскую областную станцию переливания крови, где пройдет обработку и будет распределена между подмосковными медицинскими учреждениями, нуждающимися в донорской крови.

Следующий День донора в Реутове пройдет 25 декабря.