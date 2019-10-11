РИАМО – 11 окт. Жителей Московской области предупредили о сильном дожде и ветре с порывами до 18 метров в секунду на предстоящих выходных, такие же погодные условия ожидают граждан и 14 октября, сообщается на сайте Главного управления МЧС по региону.

«Согласно прогнозу погоды федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», на территории Московской области с 12 по 14 октября прогнозируются осадки в виде дождя, ветер западный, юго-западный с порывами 13-18 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Так, при сильном дожде гражданам не рекомендуют находиться вблизи плохо закрепленных конструкций. Водителям советуют не парковать машины около деревьев.

В Московском регионе с 12 по 14 октября объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра.