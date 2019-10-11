РИАМО - 11 окт. На Кутузовском проспекте в Москве произошло столкновение четырех автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО представитель пресс-службы столичного управления ГИБДД ГУ МВД РФ.

«Примерно в 12 часов на Кутузовском проспекте в районе дома №31 произошло столкновение четырех транспортных средств. ДТП без пострадавших», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сейчас устанавливаются все причины произошедшей аварии.

Видео с места аварии на Кутузовском проспекте в Москве>>