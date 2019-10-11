РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 окт. Застройщик приостановил строительство многофункционального развлекательно-досугового центра на территории бывшего кинотеатра «Родина» в микрорайоне Железнодорожный Балашихи из-за отсутствия финансовых средств, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Железнодорожного пожаловался на портале на недостроенное здание в центре микрорайона. По словам мужчины, длительное время никакие работы на объекте не ведутся. Он поинтересовался, когда объект будет достроен. Администрация Балашихи рассмотрела обращение жителя и провела проверку.

«Строительство многофункционального развлекательно-досугового центра «Кристалл» по адресу: микрорайон Железнодорожный, улица Пролетарская, дом №8/1 (территория бывшего кинотеатра «Родина») осуществляется застройщиком ООО «Родина-2002» за счет собственных средств», – сказала начальник управления культуры администрации Балашихи Светлана Шарцева.

Она также добавила, что на сегодняшний день из-за недостаточного финансирования работы по вводу объекта в эксплуатацию приостановлены.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.