РИАМО - 11 окт. На улице Калинина в Ликино-Дулеве планируют построить многофункциональный комплекс площадью порядка 500 квадратных метров, его проект уже утвердила Мособлархитектура, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Мособлархитектурой согласован архитектурно-градостроительный облик многофункционального комплекса, который планируется к реализации в городе Ликино-Дулево на улице Калинина. Площадь застройки составит порядка 500 квадратных метров», – сказал председатель Мособлархитектуры Владислав Гордиенко.

Комплекс представляет собой двухэтажное предприятие торговли и бытового обслуживания населения. Предполагается круговой транспортный проезд возле здания. Комплекс имеет четкое функциональное зонирование с разработанной логистикой обслуживания посетителей и состоит из торгового зала, помещения общего пользования, инженерных и административных помещений.

В отделке фасадов многофункционального комплекса используется кирпичная «баварская кладка» двух оттенков – «кора дуба» и коричневого.