РИАМО – 11 окт. В Минтруде России разработали законопроект, согласно которому поменяются условия выплаты пособий по уходу за ребенком до полутора лет, так, денежных выплат могут лишиться мамы, берущие подработку во время декретного отпуска, сообщает РИА Новости.

Накануне соответствующий документ разместили на федеральном сайте проектов нормативных актов.

«В соответствии с предлагаемыми поправками матери, которые подрабатывают во время отпуска по уходу за ребенком, могут лишиться пособия», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что претендовать на выплату пособия может только тот, кто фактически ухаживает за ребенком и уделяет этому достаточно времени.

В ведомстве уверены, что принятие инициативы поможет бороться со злоупотреблениями правом на пособие: если опекун проводит на работе больше времени, чем с ребенком, он не должен получать эти деньги.

«В данной ситуации пособие по уходу за ребенком уже не является компенсацией утраченного заработка, а приобретает характер дополнительного материального стимулирования работника, что свидетельствует о злоупотреблении правом», – полагают в Минтруде.

По нынешнему законодательству, если мать (или другой родственник, находящийся в отпуске по уходу за ребенком) работает неполный день, он все равно сохраняет право на выплату пособия.