РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. В предстоящие выходные временно изменится расписание электропоездов Курского и Курско-Рижского направлений МЖД из-за проводимых работ на станции Подольск, сообщается на сайте АО «Центральная ППК».

На станции Подольск с 23:50 12 октября до 14:50 13 октября будут проходить работы по развитию путевой инфраструктуры. Комплексная реконструкция станции необходима для реализации первого этапа проекта МЦД-2.

«Временно не будет движения по второму главному пути на участке станция Гривно – станция Подольск. В связи с этим графики движения электропоездов Курского и Курско-Рижского направлений будут скорректированы. В частности, изменятся время отправления и прибытия электропоездов, режим остановок. Так, некоторые электропоезда проследуют Щербинку и Силикатную без остановки», – говорится в сообщении.

Также маршруты ряда поездов будут сокращены. Они будут курсировать до (от) Подольска, Силикатной, Бутова, Москворечья, Депо, Щербинки. Также несколько электропоездов будут временно выведены из расписания.

ЦППК просит пассажиров учитывать эту информацию при планировании поездок и напоминает: ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК.