РИАМО – 11 окт. Компания «Аэроэкспресс» 15 октября запустит регулярный автобусный экспресс-маршрут №1195 от станции метро «Ховрино» до терминала В аэропорта Шереметьево, отличительным знаком машин станет наличие красного корпуса с фирменным логотипом, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Первые рейсы отправятся в 07:30 по обоим направлениям. Экспресс-автобусы будут курсировать ежедневно с 07:30 до 21:00 с интервалом отправления 15 минут в обе стороны. Маршрут экспресс-автобусов пройдет по платной трассе М-11 без дополнительных остановок, таким образом плановое время в пути будет составлять порядка 20 минут», – отмечается в сообщении.

Места остановки экспресс-автобусов находятся у входа №2 станции метро «Ховрино» и на первой линии привокзальной территории слева от выхода из терминала В аэропорта Шереметьево. На остановочных пунктах установлены красные навигационные стелы, оборудованные онлайн-табло с расписанием движения.

Экспресс-автобусы окрашены в фирменной стилистике «Аэроэкспресса» – красный корпус с логотипом и указанием маршрута, времени в пути.

«С учетом скорых перспектив ввода в строй нового терминала С в составе северного терминального комплекса (СТК) уже в начале следующего года пропускная способность СТК возрастет до 40 миллионов пассажиров ежегодно. В связи с этим новый проект «Аэроэкспресса» актуален и дает еще один бюджетный и удобный способ пассажирам добраться в Шереметьево», – подчеркнул первый заместитель гендиректора по производству АО «МАШ» Андрей Никулин.

Восемь экспресс-автобусов полностью готовы к выходу на линию. Салоны оборудованы багажными полками, местами для людей с ограниченными физическими возможностями, навигационными носителями.

Кроме того, сформирован штат водителей, получены все необходимые допуски на маршрут.

С 15 октября экспресс-автобусы полноценно начнут курсировать между станцией «Ховрино» и СТК аэропорта Шереметьево.

«Мы рассчитываем, что наш проект обеспечит СТК качественным новым прямым трансфером и поможет значительно сократить и упростить путь пассажира», – уверена генеральный директор «Аэроэкспресса» Алина Бисембаева.