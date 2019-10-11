РИАМО – 11 окт. Парк «Зарядье» примет Московский урбанистический форум и в 2020 году, главной темой будущего мероприятия станет «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации», говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента градостроительной политики.

«X Московский урбанистический форум в 2020 году пройдет в концертном зале «Зарядье» и парке «Зарядье»: деловая часть запланирована на 2-3 июля, фестивальная программа рассчитана на четыре дня, с 2 по 5 июля», – сказал руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин.

Он уточнил, что главной темой предстоящего форума станет «Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации».

Левкин также напомнил, что ранее на конференции по конкуренции мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что столица воплощает в себе конкурентную площадку, насыщенную инфраструктурой, кадровыми, материальными, финансовыми ресурсами. Здесь ежегодно создается около 50-70 тысяч новых рабочих мест, объем инвестиций за последние годы удвоился.

«Находясь на таком подъеме градостроительного развития, Москве крайне важно наладить эффективный диалог и обмен лучшими практиками по созданию современной городской инфраструктуры. Мы накопили достаточный опыт реализации градостроительных проектов, вышли на уверенные темпы строительства и внедрения передовых технологий, поэтому рассчитываем, что выбранная тема предстоящего МУФ-2020 вызовет широкий резонанс среди экспертного сообщества», – подчеркнул Левкин.

Он добавил, что, впервые стартовав в текущем году международный конгресс Urban Health пройдет в 2020 году уже во второй раз в рамках Урбанистического форума. Участники обсудят вопросы городского здоровья.

За два дня в Московском урбанистическом форуме-2019 приняли участие 111 иностранных спикеров и 30 иностранных делегаций из 39 стран, в том числе исполнительный директор «ООН-Хабитат», мэры Куала-Лумпура, Анкары и метрополии Большого Парижа.