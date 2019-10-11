РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 11 окт. На трансформаторных подстанциях в микрорайоне Кузнечики Подольска художники Илья Демченко и Сергей Салин нарисовали фею и ребенка с книгой, олицетворяющей призыв к чтению.

«На днях мы вместе с Сергеем Салиным приступили к оформлению двух трансформаторных подстанций микрорайона Кузнечики на улице Генерала Варенникова, дом №2, рядом с детским садом и школой. Я нарисовал ребенка с книгой с призывом к чтению, а Салин – фею в окружении цветов, растений, рыб и птиц. Нам осталось украсить еще шесть стен», – сообщил «РИАМО в Подольске» художник Демченко.

Он отметил, что сроки завершения работы будут зависеть от погодных условий.

Как поясняется в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте», работы выполнены по инициативе управляющей компании ООО «Наш дом» и комитета по делам молодежи администрации округа в рамках ежегодного конкурса «Сделай город краше».