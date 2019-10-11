РИАМО - 11 окт. В Москве 12, 19 и 26 октября в рамках детского чемпионата организуют занятия, которые помогут участникам получить необходимые навыки для выполнения конкурсных заданий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Ребят приглашают посетить порядка 150 мастер-классов по 10 различным компетенциям — мультимедийной журналистике, виртуальной реальности, мобильной робототехнике и так далее.

«Например, компетенция «Графический дизайн» позволит продемонстрировать художественный вкус, изобретательность, чувство стиля и цвета. Ребята научатся создавать эскизы упаковки и открытки, освоят работу в программах Adobe Photoshop и Adobe Illustrator», - говорится в сообщении.

На мастер-классе «Электроника» детям расскажут, как программировать встраиваемые системы и производить измерения, а на занятиях «Изготовление прототипов» научат 3D-моделированию и работе с 3D-ручкой.

В рамках компетенции «Мультимедийная журналистика» участником расскажут, как писать интересные тексты, брать интервью, снимать фото и видео, а также обрабатывать материал.

Принять участие в мастер-классах смогут около 3 тысяч детей в возрасте от шести до девяти лет, зарегистрированные для участия в чемпионате.

Чемпионат KidSkills нацелен на то, чтобы познакомить детей с современными профессиями. Проект появился в 2018 году и успел набрать большую популярность. В прошлом году в нем поучаствовали более 5 тысяч обучающихся и наставников из 518 образовательных организаций столицы. Очный тур чемпионата в этом году пройдет с 29 октября по 18 декабря. В финальный тур пройдут до 20 команд по каждой компетенции.