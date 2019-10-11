РИАМО - 11 окт. Шесть проектов планировки новых кварталов и микрорайонов по реновации рассмотрят на публичных слушаниях в Москве, говорится в сообщении Москомархитектуры.

«Впервые публичные слушания по реновации пройдут в Зеленоградском округе Москвы – жителям представят застройку микрорайона 19 района Крюково. Два проекта расположены в Северном округе – это микрорайоны 8, 9 Бескудниковского района и микрорайоны 11, 12 в Западном-Дегунине», – сказала председатель комитета по архитектуре и градостроительству Москвы Юлиана Княжевская.

Также рассмотрят по одному проекту в Северо-Западном округе (микрорайон 3 района Покровское-Стрешнево), в Западном округе (кварталы 58, 59 района Фили-Давыдково) и в Восточном округе (Сиреневый бульвар, владение 4 района Измайлово), добавила она.

Выставка по проектам откроется 18 октября и продлится семь дней. Собрание участников слушаний состоится 29 октября в каждом из шести районов. Далее в течение недели можно будет направить свои предложения и замечания в окружные градостроительные комиссии.

Княжевская подчеркнула, что с жителями районов обсудят параметры будущей застройки и объекты социальной инфраструктуры.

Программу реновации жилищного фонда утвердили в столице в 2017 году. В новостройки по данной программе переедут порядка 1 миллиона москвичей. Реновация предусматривает расселение 5173 домов.