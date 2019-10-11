РИАМО (БАЛАШИХА) – 11 окт. На Звездной улице подмосковной Балашихи водитель совершил наезд на 46-летнего мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, пострадавший получил тяжелые телесные повреждения, сообщила «РИАМО в Балашихе» сотрудник пресс-службы отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

ДТП произошло 10 октября в 20:30 недалеко от дома №8А по улице Звездная в Балашихе.

«Водитель автомашины Hyundai Solaris, двигаясь со стороны Щелковского шоссе в направлении улицы Советской по улице Звездной, у дома 8А допустил наезд на 46-летнего пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомашины вне зоны действия пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил тяжелые телесные повреждения», – сказала сотрудница.

Пострадавшего бригадой скорой помощи доставили в травматологическое отделение центральной городской больницы Балашихи. Мужчину госпитализировали, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

«ГИБДД Балашихи просит пешеходов быть внимательными на дорогах: при переходе проезжей части сначала убедиться в своей безопасности, выбирать для перехода дороги только безопасные места – пешеходные переходы. Прежде, чем перейти дорогу даже по пешеходному переходу, убедитесь в том, что все транспортные средства вас пропускают», – заключила сотрудница.