РИАМО - 11 окт. Жителям Подмосковья напомнили об ограничениях движения и об изменении работы общественного транспорта на предстоящих выходных, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В связи со строительством моста через Москву-реку в ночь с 12 на 13 и с 17 на 18 октября поезда на станции Фили и участке Фили – Москва несколько пригородных поездов выведут на участках Москва – Одинцово и Москва – Усово. На участке Кунцево – Усово в ночь на 13 октября будут запущены компенсационные автобусы», – говорится в сообщении.

На Савеловском и Белорусском направлениях с 9 по 13 октября изменится расписание пригородных поездов и аэроэкспрессов в аэропорт Шереметьево в связи с плановым ремонтом на участке Москва – Бескудниково. Несколько электричек, курсирующих ночью и рано утром, не проследуют на участках Москва – Бескудниково, Москва – Марк и Москва – Лобня. Не проследуют четыре аэроэкспресса: отправлением из Москвы в 00:01 и 00:30 и из аэропорта Шереметьево – в 23:30 и 00:01.

На Киевском направлении 12, 13, 26 и 27 октября изменится расписание пригородных электропоездов и аэроэкспрессов во аэропорт Внуково. Ремонт пройдет с 21:40 до 11:00. На период работ из расписания выведут несколько поездов между Москвой и станциями Новопеределкино, Лесной Городок, Апрелевка, Нара и Малоярославец. В эти дни назначены компенсационные автобусы.

Расписание некоторых электричек Ленинградского направления изменится во второй половине октября. На Рижском направлении 17 и 18, а также 21-25 октября на перегоне Тушино – Павшино – Нахабино продолжатся путевые работы. Они организованы в дневное время с 10:00 до 18:00. В связи с этим изменятся время отправления и прибытия нескольких рейсов, режим остановок. Маршруты некоторых поездов сократят, также ряд электропоездов временно выведут из расписания. На период работ будут назначены компенсационные автобусы.

На Московском малом кольце (дорога А-107) на участке от Симферопольского до Брестского шоссе и на участке от Егорьевского до Рязанского шоссе ведутся работы по реконструкции. Движение транспорта ограничено.

Кроме того, ограничения движения введены на Дмитровском шоссе, где ведется реконструкция на участке с 23,5 по 24,2 километр и на участке 26,1 по 29,6 километр. Реконструкция ведется на участке с 29,4 по 35,2 километр Ярославского шоссе и на участке с 22,4 по 26 километр Новорязанского шоссе. Также на Новорязанском шоссе ведутся работы по ремонту путепровода через Рязанское шоссе на 38,9 километре и ремонт моста через ручей на 65,4 километра. Эти работы также могут стать причиной транспортных заторов.

На Рублево-Успенском шоссе (А-106) проводится реконструкция дороги на участке подъезда к городу Одинцово. Возможны ограничения движения транспорта.

В Богородском городском округе на трассе М-7 «Волга» с 61 по 63 километр введены временные ограничения движения. Для проведения работ возможно сужение проезжей части с занятием одной полосы движения. Ограничения действуют до 29 декабря 2019 года.